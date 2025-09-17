Slušaj vest

Prednost Ukrajini donela je Marta Kostjuk pobedom nad Džesikom Busas Maneiro posle dva seta, 7:6, 6:2.

Drugi odlučujući poen osvojila je Elina Svitolina trijumfom nad Paulom Badosom posle tri seta, 5:7, 6:2, 7:5.

Dubl meč je otkazan pošto je Ukrajina sa dve pobede u singlu stekla nedostižnu prednost.

Reprezentacija Ukrajine će u polufinalu igrati protiv selekcije Italije.

(Beta)

