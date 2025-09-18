Slušaj vest

Šveđanin je kao gostujući na televiziji "BBC" između ostalog pričao i o aferi najboljeg tenisera na svetu koja očigledno još uvek izaziva puno pažnje javnosti.

Podsetimo, Janik Siner je tokom Indijan Velsa 2024. godine dobio pozitivne rezultate na dva doping testa zbog supstance klostebol koja je ušla u njegov organizam. Agencija za integritet u tenisu (ITIA) je kaznom praktično pomilovala Italijana nakon njegovog objašnjenja da je za sve kriv njegov fizioterapeut i krema koju je on koristio za svoje potrebe nakon čega ga je masirao.

U sve se uključila Svetska antidoping agencija (VADA), a Siner je naknadno suspendovan na tri meseca.

"Bio sam Iznenađen kada sam pročitao šta se dogodilo. Njemu se to dva puta desilo – podsetio je legendarni Šveđanin da je Italijan bio dva puta pozitivan u roku od nekoliko dana.- Da se to dogodilo jednom… Ali desilo se dva puta, zato mislim da je to veoma čudno. Ja zaista ne znam šta je bilo, ali se nadam da nije ništa ozbiljno", rekao je Bjorg i dodao:

1/4 Vidi galeriju Siner izborio plasman u četvrtfinale US opena Foto: Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia

"I u moje vreme je bilo dopingovanih igrača, ja sam tačno znao ko od njih koristi ono što ne bi smeo. Ne želi da pominjem imena, više to nije važno. Sada su procedure bolje".

Borg je govorio i o borbi sa rakom prostate.

"U odmakloj je fazi, ali ja ću se boriti kao da je finale Vimbldona. Doktor mi je rekao da je situacija veoma, veoma loša. Moram svakih šest meseci na testiranje. Moraću da živim sa time".

Bolest je otkrivena 2023, a umesto odlaska kod lekara Šveđanin je obavljao ulogu trenera na Lejver kupu.

"Trebalo je da idem na dodatna testiranja, ali ja sam otišao na Lejver kup u Vankuveru. Problem je što se odlično osećate, a onda odjednom to se desi".

Bonus video: