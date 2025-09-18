Novak Đoković našao se u nezgodnoj situaciji nasred ulica Atine.
Tenis
NOVINARKA SPOPALA NOVAKA NASRED ULICE! Đoković se jedva izvukao "iz kandži" nasrtljive Grkinje - pogledajte tu scenu
Dok je šetao ulicom sa sinom Stefanom, Novak Đoković našao se na meti nastrljive grčke novinarke koja je po svaku cenu htela da odradi intervju. I to nasred ulice.
Srpski teniser joj je ljubazno skrenuo pažnju da je trenutno sa porodicom u šetnji, ali to novinarku nije interesovalo te je ona nastavila da mu postavlja pitanja.
Ipak, Novak je po ko zna koji put pokazao koliko je strpljiv, pa joj je dao kratke odgovore na njena pitanja posle čega je ona konačno odlučila da ga pusti da nastavi svojim putem.
