NA POMOLU PRAVA TENISKA BOMBA! Federer i Nadal hoće da udruže snage, ali bez Novaka! Žele da naprave nešto novo, Đoković nije deo te priče!
O uticaju koji su Rafael Nadal i Rodžer Federer ostavili u tenisu ne treba trošiti previše reči – njih dvojica su, pored toga što su bili najveći rivali Novaka Đokovića, i jedni od najboljih tenisera koje je ovaj sport ikada imao.
Iako su obojica završili takmičarske karijere, ali su i dalje tu, prisutni, u svetu tenisa. A prema najnovijoj izjavi Rodžera Federera, to bi moglo da postane još izraženije.
Legendarni Švajcarac je, gostujući na "CNBC"-u, otkrio da postoji ideja da on i Nadal zajedno pokrenu sopstveni teniski turnir.
- Da, zašto da ne? Volim Rafu. Igrao sam mnogo, i trudim se da ostanem u dobroj formi. Znam da je i Rafa otvoren da igra tenis. Zvuči užasno, seniorski tenis za nas, ali možda možemo da napravimo tunrir, kao "Fedal" tur - kazao je čuveni Švajcarac uz osmeh.