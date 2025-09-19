Slušaj vest

O uticaju koji su Rafael Nadal i Rodžer Federer ostavili u tenisu ne treba trošiti previše reči – njih dvojica su, pored toga što su bili najveći rivali Novaka Đokovića, i jedni od najboljih tenisera koje je ovaj sport ikada imao.

Iako su obojica završili takmičarske karijere, ali su i dalje tu, prisutni, u svetu tenisa. A prema najnovijoj izjavi Rodžera Federera, to bi moglo da postane još izraženije.

Legendarni Švajcarac je, gostujući na "CNBC"-u, otkrio da postoji ideja da on i Nadal zajedno pokrenu sopstveni teniski turnir.