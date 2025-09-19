Slušaj vest

Ponos i dika srpskog tenisa je Nina Tepić. Ova trinaestogodišnja devojčica osvojila je vrednu nagradu.

Mlada sportiskinja osvojila je prvu ITF titulu u Mostaru u konkurenciji do 18 godina. Devojčica je briljirala na terenu i pokazala da je izuzetno spremna da savlada jakog protivnika. Tako je bilo u Bosni i Hercegovini gde je igrala na vrhunskom nivou.

1/4 Vidi galeriju Nina Tepić u Mostaru Foto: Privatna arhiva

Kako su njeni treneri govorili Nina je mlada nada koja našu zemlju predstavlja na najbolji nacin. Tepićki je cilj, ali i san da postane prva na WTA rang listi, a prema proceni stručnjaka “belog sporta” Ninin stil igre podseća na stil naše proslavljene teniserke Ane Ivanović, pa je često i porede sa njom. Pored toliko obaveza i putovanja, devojčica stiže i da zavrsava školske obaveze, te je i odličan đak u obrazovnoj ustanovi.

Do sada Tepićeva je osvojila niz turnira, a mi joj zelimo da tako i nastavi.