Ženska teniska reprezentacija Italije plasirala se u finale Bili Džin King kupa, pošto je u Šenženu u polufinalu pobedila Ukrajinu 2:1.Odlučujući poen osvojio je italijanski dubl Sara Erani i Džasmin Paolini, pobedom protiv Ljudmile Kičenok i Marte Kostjuk 6:2, 6:3.

Prethodno, ukrajinska selekcija povela je pobedom Kostjuk nad Elizabetom Kočiareto 6:2, 6:3.

Izjednačila je Paolini, pobedom protiv Elene Svitoline 3:6, 6:4, 6:4.

Teniserke Italije će u finalu igrati protiv pobednika duela Velike Britanije i SAD.

Italija brani titulu pošto je prošle godine u  finalu savladala Slovačku sa 2:0.

