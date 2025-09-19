Teniserke Italije će u finalu igrati protiv pobednika duela Velike Britanije i SAD.
BILI DŽIN KING KUP
AZURINE ČEKAJU RIVALA U BORBI ZA NOVU TITULU: Teniserke Italije u finalu Bili Džin King kupa
Slušaj vest
Ženska teniska reprezentacija Italije plasirala se u finale Bili Džin King kupa, pošto je u Šenženu u polufinalu pobedila Ukrajinu 2:1.Odlučujući poen osvojio je italijanski dubl Sara Erani i Džasmin Paolini, pobedom protiv Ljudmile Kičenok i Marte Kostjuk 6:2, 6:3.
Prethodno, ukrajinska selekcija povela je pobedom Kostjuk nad Elizabetom Kočiareto 6:2, 6:3.
Izjednačila je Paolini, pobedom protiv Elene Svitoline 3:6, 6:4, 6:4.
Teniserke Italije će u finalu igrati protiv pobednika duela Velike Britanije i SAD.
Italija brani titulu pošto je prošle godine u finalu savladala Slovačku sa 2:0.
Reaguj
Komentariši