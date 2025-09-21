TITULA ZA ŠVJONTEK! Druga teniserka sveta najbolja u Seulu
Švjontek je u finalu savladala rusku igračicu Ekaterinu Aleksandrovu sa 1:6, 7:6 (3), 7:5.Poljakinja je pobedu protiv 11. teniserke sveta zabeležila za dva sata i 43 minuta.
Aleksandrova je u prvom setu tri puta oduzela set protivnici i slavila sa ubedljivih 6:1.
Švjontek je u drugom delu igre odmah napravila brejk, ali je Aleksandrova zatim uzvratila.
Drugi set je rešen u taj-brejku, koji je pripao Švjontekovoj rezultatom 7:3.
Aleksandrova je u trećem setu prva stigla do brejka, u trećem gemu, da bi Švjontek u šestom gemu odgovorila i stigla do izjednačenja.
Ključni brejk Švjontek je napravila u 12. gemu, kada je iskoristila drugu meč lopte na servis protivnice.
Ovo je za 24-godišnju Poljakinju 25. WTA titula u karijeri, uključujući i šest grend slem trofeja.
Aleksandrova ostaje na pet WTA titula, a jednu je osvojila upravo u Seulu, 2022. godine.
