Slušaj vest

Švjontek je u finalu savladala rusku igračicu Ekaterinu Aleksandrovu sa 1:6, 7:6 (3), 7:5.Poljakinja je pobedu protiv 11. teniserke sveta zabeležila za dva sata i 43 minuta.

Aleksandrova je u prvom setu tri puta oduzela set protivnici i slavila sa ubedljivih 6:1.

Švjontek je u drugom delu igre odmah napravila brejk, ali je Aleksandrova zatim uzvratila.

Drugi set je rešen u taj-brejku, koji je pripao Švjontekovoj rezultatom 7:3.

Aleksandrova je u trećem setu prva stigla do brejka, u trećem gemu, da bi Švjontek u šestom gemu odgovorila i stigla do izjednačenja.

Ključni brejk Švjontek je napravila u 12. gemu, kada je iskoristila drugu meč lopte na servis protivnice.

Ovo je za 24-godišnju Poljakinju 25. WTA titula u karijeri, uključujući i šest grend slem trofeja.

Aleksandrova ostaje na pet WTA titula, a jednu je osvojila upravo u Seulu, 2022. godine.

Ne propustiteTenisŠOK FOTKE ARINE SABALENKE: Provokativne i bizarne slike sa sestrom izazvale buru u javnosti
Arina Sabalenka
TenisAZURINE ČEKAJU RIVALA U BORBI ZA NOVU TITULU: Teniserke Italije u finalu Bili Džin King kupa
profimedia0343622626.jpg
TenisNINA KAO ANA IVANOVIĆ: Mlada srpkinja zablistala u Mostaru i osvojila titulu!
WhatsApp Image 2025-09-19 at 16.34.44.jpeg
TenisNA POMOLU PRAVA TENISKA BOMBA! Federer i Nadal hoće da udruže snage, ali bez Novaka! Žele da naprave nešto novo, Đoković nije deo te priče!
profimedia-1003337273.jpg

Bonus video:

Arina Sabalenka posle pobede nad Larom Sigmund Izvor: Arena premium