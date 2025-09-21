Slušaj vest

Ženska teniska reprezentacija Italije osvojila je danas drugu uzastopnu titulu u Bili Džin King kupu, pošto su u kineskom Šenženu u finalu savladale Sjedinjene Američke Države sa 2:0.

Italija je do prvog boda došla pobedom 91. teniserke sveta Elizabete Kočareto nad 18. igračicom sveta Emom Navaro sa 6:4, 6:4.

Odlučujući bod za trijumf Italije donela je osma igračica na WTA listi Džasmin Paolini, koja je bila bolja od sedme igračice sveta Džesike Pegule sa 6:4, 6:2.

Italijankama je ovo šesti trofej u Bili Džin King kupu, takmičenju koje je bilo poznato pod nazivom Fed kup.

