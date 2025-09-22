Slušaj vest

Najbolje rangirana srpska teniserka Olga Danilović pala je za jednu poziciju i na danas objavljenoj WTA listi zauzima 43. mesto sa 1.279 bodova.

Nina Stojanović napredovala je za dve pozicije i trenutno je na 157. mestu sa 456 bodova. Lola Radivojević je popravila plasman za 18 pozicija i sada je 168. na WTA listi sa 421 poenom.

Beloruskinja Arina Sabalenka i dalje je najbolja teniserka sveta sa 11.225 bodova.

Poljakinja Iga Švjontek je zadržala drugo mesto na WTA listi, dok je Amerikanka Koko Gof i dalje treća teniserka sveta. Švjontek je sakupila 8.433 poena, a Gof 7.873. Američka teniserka Amanda Anisimova je četvrta na WTA listi, a iza nje se nalazi Ruskinja Mira Andrejeva.

U Top 10 najboljih teniserki sveta nalaze se još Amerikanke Medison Kiz i Džesika Pegula, Italijanka Jasmin Paolini, Kineskinja Ćinven Ženg i Elena Ribakina iz Kazahstana.

