MALI PAD OLGE DANILOVIĆ: Izašla najnovija WTA lista, bez promena na vrhu - Sabalenka i dalje čuva tron!
Najbolje rangirana srpska teniserka Olga Danilović pala je za jednu poziciju i na danas objavljenoj WTA listi zauzima 43. mesto sa 1.279 bodova.
Nina Stojanović napredovala je za dve pozicije i trenutno je na 157. mestu sa 456 bodova. Lola Radivojević je popravila plasman za 18 pozicija i sada je 168. na WTA listi sa 421 poenom.
Beloruskinja Arina Sabalenka i dalje je najbolja teniserka sveta sa 11.225 bodova.
Poljakinja Iga Švjontek je zadržala drugo mesto na WTA listi, dok je Amerikanka Koko Gof i dalje treća teniserka sveta. Švjontek je sakupila 8.433 poena, a Gof 7.873. Američka teniserka Amanda Anisimova je četvrta na WTA listi, a iza nje se nalazi Ruskinja Mira Andrejeva.
U Top 10 najboljih teniserki sveta nalaze se još Amerikanke Medison Kiz i Džesika Pegula, Italijanka Jasmin Paolini, Kineskinja Ćinven Ženg i Elena Ribakina iz Kazahstana.
Kurir sport