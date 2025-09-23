Slušaj vest

Velikan hrvatskog i svetskog tenisa, legendarni Nikola Pilić, preminuo je u 87. godini života.

Čovek koji je ostavo neizbrisiv trag u istoriji tenisa bio je "teniski otac" Novaka Đokovića. Upravo u njegovoj akademiji u Minhenu, mladi i talentovani Sbin brusio je svoj talenat i probijao se ka teniskim visinama.

Čim ga je ugledao prvi put na terenu, Nikola je u simpatičnom klincu iz Beograda video nešto posebno. Nije pogrešio, taj dečak postao je najbolji teniser u istoriji belog sporta.

U jednom razgovoru za Kurir priznao je da nije mogao da predoseti da će Nole biti najbolji u istoriji, ali je znao da će postati veliki igrač.

- Moj posao kao trenera i bivšeg tenisera je kao da vadite dijamante iz rudnika, i onda vam dođe malo drugačiji dijamant, najčistiji. Takav je bio Novak. On je za mene bio idealana mogućnost za vrhunsko brušenje. Orlandiću sam tada rekao: "Imate jednog malog Srbina, ja bi došao na fjučers u Beograd s njim". I tu je osvojio prva 24 ATP poena - rekao je Pilić i dodao:

- Neki vole njegovog oca Srđana, neki ne, ali nas dvojica smo jedni od retkih, ako ne i jedini koji smo verovali da Novak može daleko da dogura, a imao je 16 godina. Ništa nije zaboravljao, već tada je bio pravi profesionalac. To nije jednostavno, kad ste trener, igračima dajete mnogo, a obično dobijete malo. Od Novaka sam dobijao baš puno. Moja supruga mi jednom rekla: "Ovaj mali, kad govori nešto o tenisu, rečenice su mu slične tvojima". Imao je tada 13 godina. Ja sam verovao, samouk sam, puno sam učio, moja želja za pobedom je bila u tonama, a takav je i Novak.

Jednom prilikom otkrio je i kako je Novak dobio šansu da se takmiči na fjučersu u Beogradu, gde je i počeo njegov uspon.

- Znao sam da će biti vrhunski igrač i sa 15 godina. Uhvatio sam Dušana Orlandića u Budvi i rekao mu „Slušaj Dule, imam malog Srbina koji igra odlično, trebaju mi četiri vajld karte za Fjučrs u Beogradu”. Odveo sam ga tamo, nije imao ni 17 godina. Tada je osvojio 24 ATP boda. Video sam stvari u njemu koje dobro funkcionišu, čim je došao da trenira na mojoj akademiji. On je nešto što se rađa jednom u 100 godina.

- Objektivno, mislim da će dostići cifru od 26 grend slemova. Ako je zdrav, a dobro znamo koliko vodi računa o svom telu, mislim da je realno da osvoji najmanje 26 grend slem titula. Po mom mišljenju, sigurno može da igra još dve godine na vrhunskom nivou, govorio je jednom -prilikom Pilić za Srpskainfo.

Kurir sport