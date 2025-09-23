Slušaj vest

Čitav teniski svet potresla je vest da je u 87. godini preminuo legendarni teniser i trener Nikola Pilić.

Mnogi Pilića smatraju "teniskim ocem Novaka Đokovića", pošto je upravo u njegovoj akademiji u Minhenu mladi Novak brusio svoj talenat.

Pilić je Novaka pratio i podržavao tokom čitave karijere, uvek mu je bio podrška, a nekoliko puta se i rasplakao zbog srpskog tenisera.

1/6 Vidi galeriju Nikola Pilić i Novak Đoković Foto: Damir Dervišagić, Starsport

Tako je jednom prilikom uživo u Jutarnjem programu RTS-a dok je analizirao Novakov poraz u finalu US opena pustio suze zbog srpskog asa.

Iskusni stručnjak je istakao da je Novak zbog potencijalnog osvajanja istorijskog trofeja bio pod ogromnim emotivnim pritiskom, koji je uticao na igru uprkos svim njegovim sjajnim osobinama koje poseduje.

"Pa niko nije osvojio devet puta Australijan open, pa to je jedino Novak uradio. On se oseća fantastično u Melburnu i sigurno da ako se bude osećao dobro da će osvojiti deseti. Ja sam siguran da su ambicije Novaka velike. Mlađi je od Nadala i Federera i siguran sam da će pre ili kasnije on osvojiti 21. titulu. Ali, samo da vam kažem, to nije bitno. Onog momenta kada je Đoković osvojio Vimbldon, stavio sam sve na sto i došao do toga da je u pet različitih komponenata najbolji na svetu", rekao je slavni trener.

Foto: Printscreen

Pilić na kraju tog razgovora nije mogao da obuzda emocije, pa je zaplakao.

"Neću biti subjektivan, Novak je za mene najbolji svih vremena. Novače, glavu gore, i meni je teško", rekao je kroz suze legendarni Hrvat.