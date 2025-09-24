Slušaj vest

Legenda hrvatskog i svetskog tenisa Nikola Pilić umro je u Rijeci u 87. godini.

Pilić je napravio veliki uspeh kao trener, trenirao je brojne igrače, a bio je jedan od ključnih ljudi na početku karijere srpskog tenisera Novaka Đokovića.

Njih dvojica su uvek imali fantastičan odnos, Novak je nebrojano puta pričao o svom "teniskom ocu", a sada se oglasio i povodom ovih tužnih vesti.

Smrt Nikole Pilića pogodila je Novaka Đokovića, koji je na svom Instagram profilu napisao:

"Dragi Sjor Niko,

Primio sam tužnu vest danas dok sam bio na terenu, završavajući svoj trening. Osećaj praznine i tuge me je obuzeo. Nadam se da si osetio koliko si mi značio u karijeri i životu. Tvoj uticaj na moj razvoj kao čoveka i tenisera ostaje neizbrisiv. Osećam večnu zahvalnost tebi i tvojoj divnoj ženi Miji što ste me prihvatili kao vašeg rodjenog sina kada sam imao 12 godina.

Moji roditelji i braća su tebe uvek osećali kao člana porodice. Kada su nam gotovo svi okrenuli leđa i dok je naša zemlja razarana u bombardovanju, Mija i ti ste nam pružili ruku podrške i uradili sve što u vašoj moći da bi moja braća i ja mogli da nastavimo da živimo svoj san i da se bavimo sportom koji volimo.

Hvala ti za sve trenutke koje sam danas iznova u glavi doživljavao i koji će ostati urezani u mojem pamćenju dok sam živ. Pored tuge i pomešanih emocija koje osećam, tvoj lik i sećanja na zajedničke trenutke mi unosi radost i zahvalnost u srce.

Tvoj legat će dugo trajati i generacije će se sa velikim divljenjem osvrtati na tvoj lik i dela. Sva tvoja dostignuća kao igrač,trener i selektor su ispisana zlatnim slovima u knjigama sportske istorije Balkana i svetskog tenisa. Za mene,ipak, ono najvažnije je da te sa ponosom mogu zvati “Sjor Niko, moj teniski Otac",

Nikola Pilić i njegova akademija

Novak Đoković je u septembru 1999, nedugo posle NATO agresije na SR Jugoslaviju, otišao u Minhen kod Nikole Pilića i nekadašnji finalista Rolan Garosa odmah je video kakav biser ima pred sobom.

"Bio je četiri i po godine kod mene, više-manje. Tu je i moja supruga jako puno pomogla. U ono doba sam imao par igrača od 16, 17 godina, a on je imao 13. Posle mesec dana video sam kako se on ponaša, kako gleda i moja supruga je rekla 'Nikola, znaš šta, ovaj mali Đoković kada govori o tenisu, ta rečenica je vrlo slična tvojoj", rekao je Pilić u ranijem intervjuu za "K1 televiziju".

"Nikad ništa nije zaboravio, razgovarali smo satima. Uhvatio sam ga i već u 15. godini sam bio uveren kao i njegov otac, da će biti jako dobar igrač. Nisam znao da će biti 'Broj 1', ali sam znao da će biti izvrstan igrač. Na kraju, nije imao ni 16 godina, a osvojio je prvenstvo Evrope do 16. Onda sam došao ovde i osvojio je prve ATP poene".