Nikola Pilić nije samo preko tenisa i poznanstva sa Novakom Đokovićem bio vezan za Srbe i Srbiju.

Povezanost Nikole Pilića sa Srbima bila je mnogo dublja i desila se mnogo pre, nego što je upoznao najboljeg tenisera svih vremena, kada ga je otac Srđan Đoković sa 12 leta doveo na akademiju u Minhen.

Nikola Pilić bio je oženjen Milicom Mijom Adamović, srpskom glumicom, više od pet decenija. Bila je poznata umetnica i zaštitno lice Ateljea 212.

Fatalna Milica iz Novog Sada

Nikola Pilić jednom je opisao kako je upoznao Milicu Adamović i kako se između njih dvoje desila ljubav.

- Učio sam brodogradnju u srednjoj školi u Splitu, ali sam ipak posle mature uspeo da upišem Višu upravnu školu u Novom Sadu, pošto su me odbili na prijemnom u Zagrebu. Moj odlazak u Vojvodinu u velikoj meri je sudbinski odredio moj život. Na korzou ispred Tanurdžićeve palate, ugledao sam divnu devojku. Bila je dve godine mlađa od mene, ali osim nežne razmene pogleda na nosadskom korzou među nama se ništa nije dešavalo. Kasnije sam zamolio jednog prijatelja da me upozna sa devojkom čiji pogled svako veče čekam na korzou. Osmeh iza pružene ruke zazvonio je “Mia” - pričao je Nikola Pilić.

Ljubavi je bilo, ali ne i veze između Nikole i Mije...

- Mija Adamović nije tada postala moja devojka jer smo u narednih desetak godina oboje gradili svoje karijere. Ona glumačku a ja sportsku. Ipak nežnost u pogledu i toplinu u srcu zadržali smo sve do ponovnog susreta koji je definitivno bio fatalan za oboje. Odlučili smo da se venčamo i poklonimo jedno drugome za ceo život. Mia je 1970. rodila našu ćerku Danijelu i potom odlučila da zarad porodice prekine svoju profesionalnu karijeru. Nikada u životu nisam želeo ulogu plejboja jer mi je porodica bila na prvom mestu - objasnio je Nikola.

Kao da ga je Šveđanka rodila

I Mija Pilić se dobro seća njihovog susreta.

- Bio je to moj prvi dan posle škole, na korzou ispred Tanurdžićeve palate. Kada sam ugledala Nikolu, bio je to – grom! Potres. Znala sam da je to - to! Nikola je tek došao u Novi Sad da upiše Višu upravnu školu, pošto su ga odbili u Zagrebu. Na moju sreću. Dugo smo se samo gledali i gledali, u prolazu. Što kaže Đole Balašević, kod nas je sve „ima vremena“. Nikola je kasnije zamolio jednog prijatelja da nas upozna. Bio je zaista lep, onako visok i riđkast. Što reče moja tetka Zora: „Kao da ga je Šveđanka rodila!“. Ali, Nikola je od onih muškaraca koji nisu svesni svoje lepote. Nikad nije bio „narcis“. On je imao 19, ja 17 godina . Nikad nismo bili ono što se zove „momak“ i „devojka“, nije to među nama išlo brzo, trajalo je skoro deset godina, dok nisam upotrebila i primenila sve svoje „čini“. Za to vreme on je išao za svojom karijerom tenisera, ja za svojom, glumice - prisetila se Mija Pilić.

Posle toga usledio je Nikolin poziv Miji na doček Nove godine u Zagreb. I od tada su zajedno.

- Nikola je bio i ostao veliki romantik! Došao je iz Zagreba u Beograd da me pozove da čekamo zajedno Novu 1970. godinu u Zagrebu, u hotelu „Esplanada“. Bila sam ubeđena da ću mu reći „ne“, ali sam rekla „da“. To je bio naš prvi, zajednički doček Nove godine. Ostala sam posle u drugom stanju, venčali smo se i sledeće godine dobili našu Danijelu. Da li je došao po vas čuvenim belim, sportskim „mercedesom“, prvim u Jugoslaviji? Meni to nikad nije bilo važno, iako sam se, naravno, vozila tim „mercedesom" - otkrila je Mija Pilić.

Ćerka Danijela i sin Niko

Uspeli su da održe svoju emotivnu vezu, iako su jedno vreme, pre nego što će rešiti da se uzmu bili razdvojeni. On je putovao po turnirima, ona je glumila. Slobodne dane provodili su u Splitu, Novom Sadu ili Beogradu, dok Mija nije rešila da sve prekine i posveti se porodici. Venčali su se početkom sedamdestih godina prošlog veka, a iz njihove ljubavi rodili su se ćerka Danijela (1971) i sin Niko (1975).

Ono što je posebno zanimljivo, a vezano je za ljubav i brak Nikole i Mije Pilić, jeste da su se njih dvoje venčali čak tri puta. Prvo venčanje je bilo u ambasadi SFRJ u Londonu, a posle su se još dva puta zakleli na večnu ljubav.

Interesantno je da im je direktor luksuznog hotela Palas organizovao veliku žurku na kojoj se točio šampanjac, na terasi, a među onima koji su im čestitali bili i holivudski glumci Elizabet Tejlor i Ričard Barton. Slavni par odseo je u istom hotelu, a kako je Nikola Pilić već tada bio teniska zvezda, došli su im lično požele sreću u braku.

Brak čestitali Elizabet Tejlor i Ričard Barton

- Na velikom slavlju o kojem se mesecima pričalo bilo je i prvih 50 tenisera sveta. Bila je to žurka za pamćenje, iako ni Mija, ni ja ne robujemo običajima da slavimo važne datume. Nama je slavlje svaki dan, kad se probudimo jedno pokraj drugog - otkrio je jednom prilikom Nikola Pilić.

Milica Mija Pilić bila je poznata kao glumica, posebno u pozorištu. Glumila je u predstavama "Kozare", "Evgenije na zrnu graška", "Kod ’Zelenog papagaja’", "Hajde da rastemo", zatim u TV serijama "Rađanje radnog naroda" i "Ljubav na starinski način", "Pendžeri ravnice", "Kafanice, ludnice, sudnice", "Rado ide Srbin u vojnike", "Uloga moje porodice u svetskoj revoluciji", do poslednje uloge, 1972. godine u Ateljeu 212 u predstavi "Derviš i smrt". Igrala je kadinicu, Zoran Radmilović Ahmeta Nurudina, Petar Božović Mula Jusufa, Petar Kralj Hasana, a Dragan Nikolić muselima. Tekst romana Meše Selimovića dramatizovao je Borislav Mihajlović Mihiz, a režiju potpisao Branko Pleša.