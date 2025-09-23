Slušaj vest

Vest o smrti legendarnog Nikole Pilića potresla je danas teniski svet.

Velikan jugoslovenskog i svetskog tenisa preminuo je u 87. godini života.

Bio je sjajan igrač, vrhunski trener, teniski vizionar koji je stvarao šampione. Ostavio je neizbrisiv trag koji prevazilazi pobede i trofeje - bio je čovek koji se usudio da promeni sistem, sinonim za viziju, prkos i bezgraničnu ljubav prema belom sportu.

Kao igrač Pilić je bio jedan od predvodnika svoje generacije. Godine 1967. igrao je polufinale Vimbldona, a 1973. dogurao je do finala Rolan Garosa. Najveći uspeh u karijeri ostvario je 1970. kada je osvojio US open u dubl konkurenciji.

Epski bojkot Pilića

Ipak, Pilićeva uloga i tada je bila daleko veća od samih rezultata. Bio je član "Zgodne osmorice", grupe teniskih pionira koji su 1968. godine potpisali ugovore za "World Championship Tennis" (WCT) profesionalni tur, koji je bio preteča današnjeg ATP.

Tim potezom udario je temelje modernom profesionalnom tenisu i borbi za prava igrača.

Međutim, njegovo ime zauvek će ostati upisano u istoriju zbog epskog bojkota koji je inicirao davne 1973. godine.

Naime, teniski savez Jugoslavije suspendovao je tada Pilića, jer je posle 12 godina propustio jednu reprezentativnu akciju i Nikoli je bilo zabranjeno da nastupi na Vimbldonu.

Solidarnost teniskih asova

Kako se i njima nešto slično ne bi desilo u budućnosti, najveći asovi tenisa odlučili su da se solidarišu sa Pilićem.

Više od 80 profesionalnih tenisera odbilo je da igra na Vimbldonu u znak solidarnosti sa jugoslovenskim asom. Bio je to najveći bojkot ikada zabeležen u tenisu.

Samo 4 slavnih nisu stupila u štrajk

Od prvih 16 najboljih na svetu, samo četvorica nisu stupila u bojkot - Ilija Nastase, Aleks Metreveli, Jan Kodeš i Rodžer Tejlor. Među 82 igrača koji su stupili u bojkoti bili su i Sten Smit, tada aktuelni šampion Vimbldona i dvostruki finalista, kao i brojni drugi velikani poput Roda Lejvera, Artura Eša, Džona Njukomba, Kena Rouzvela, Roja Emersona, Adrijana Panate…

Organizatori su ubacili 29 kvalifikanata i 50 "srećnih gubitnika" kako bi popunili žreb, a turnir je na kraju osvojio Jan Lodeš, kome je to bila treća titula u karijeri.

