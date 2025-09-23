Slušaj vest

U Rijeci je danas preminuo Nikola Pilić, jedan od najuticajnijih ljudi u istoriji evropskog i svetskog tenisa.

Legendarni trener, bivši selektor reprezentacija Nemačke i Hrvatske, kao i savetnik slavne srpske ekipe koja je 2010. osvojila Dejvis kup, preminuo je u 87. godini.

Pilić je bio mentor mnogim velikanima "belog sporta", a posebno mesto zauzima u razvoju Novaka Đokovića, koji ga je često nazivao svojim teniskim ocem. Upravo u Pilićevoj akademiji u Minhenu Novak je napravio prve ozbiljne korake ka vrhu svetskog tenisa.

Takođe, sarađivao je i sa Goranom Ivaniševićem, koji nikada nije skrivao koliko je Pilićev uticaj bio ključan u njegovoj karijeri. Nakon vesti o njegovoj smrti, Ivanišević se emotivno oprostio od čoveka koji mu je, kako kaže, promenio život.

- Hvala vam za sve, šjor Niko. Prošli smo puno toga zajedno, smejali se i plakali zajedno, malo i svađali, ali znam da vez vas nikad ne bih napravio stvari koje sam uradio. Počivajte u miru - napisao je Ivanišević na Instagramu.