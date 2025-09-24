"PLAŠIO SAM SE DA ĆE ME ISKORISTITI POD TUŠEM!" Beker otkrio jezive detalje iz zatvora: Gledali su me čitavo vreme...
Podsetimo, čuveni Nemac je 2022. godine osuđen zbog stečajne prevare na dve i po godine zatvora, a u ćeliji je proveo osam meseci nakon čega je pušten i deportovan iz Velike Britanije u Nemačku.
Gostujući u jednom podkastu Boris Beker je istakao da mu period proveden na robiji nije bio nimalo lak.
"Ko kaže da je lako biti u zatvoru, taj ne govori istinu. U zatvoru gledaš u pod, a ne ljudima u oči jer si preplašen. U prvih nekoliko dana svi zatvorenici proveravaju pridošlice. Gledali su me čitavo vreme i ispitivali da li treba da uradim nešto", rekao je Beker.
Poručio je da mu nije bilo prijatno da ide pod tuš.
"Tamo moraš biti oprezan. Izaberi pravu grupu ljudi jer se tuševi zaključavaju s unutrašnje strane, a svi smo gledali filmove... Moj najveći strah bio je da ću se tuširati s ljudima koji će me iskoristiti. Moraš pronaći grupu u kojoj ćeš se osećati sigurno. Ono što se dešava u filmovima zaista je istina", poručio je čuveni Nemac.
