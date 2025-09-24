Slušaj vest

Podsetimo, čuveni Nemac je 2022. godine osuđen zbog stečajne prevare na dve i po godine zatvora, a u ćeliji je proveo osam meseci nakon čega je pušten i deportovan iz Velike Britanije u Nemačku.

"Ko kaže da je lako biti u zatvoru, taj ne govori istinu. U zatvoru gledaš u pod, a ne ljudima u oči jer si preplašen. U prvih nekoliko dana svi zatvorenici proveravaju pridošlice. Gledali su me čitavo vreme i ispitivali da li treba da uradim nešto", rekao je Beker.

1/9 Vidi galeriju Boris Beker - legenda svetskog tenisa Foto: Splash News / Splash / Profimedia, Eurosport

Poručio je da mu nije bilo prijatno da ide pod tuš.

"Tamo moraš biti oprezan. Izaberi pravu grupu ljudi jer se tuševi zaključavaju s unutrašnje strane, a svi smo gledali filmove... Moj najveći strah bio je da ću se tuširati s ljudima koji će me iskoristiti. Moraš pronaći grupu u kojoj ćeš se osećati sigurno. Ono što se dešava u filmovima zaista je istina", poručio je čuveni Nemac.

Bonus video: