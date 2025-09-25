Slušaj vest

Nekadašnji nemački teniser Boris Beker izjavio je da žali što je već sa 17 godina postao šampion Vimbldona, jer nije bio spreman za slavu i velika očekivanja koja su usledila.

"Drago mi je što sam ga osvojio tri puta, ali sa 17 godina to je možda bilo prerano. Još sam bio dete", rekao je Beker (57) za Bi Bi Si.

Beker je 1985. godine u finalu savladao Kevina Karena i postao najmlađi osvajač Vimbldona, turnira koji se smatra najprestižnijim u teniskom svetu.

"Imao sam previše novca. Niko mi nije govorio "ne". Sve je bilo moguće. Sada, iz ove perspektive, to je bio recept za katastrofu", dodao je legendarni Nemac, koji je tokom karijere osvojio šest grend slem trofeja.

Van terena, Beker je vodio buran život praćen ličnim problemima i finansijskim teškoćama. Godine 2022. proveo je osam meseci u engleskom zatvoru, nakon što je osuđen na dve i po godine zbog skrivanja imovine vredne 2,9 miliona evra kako bi izbegao plaćanje dugova.