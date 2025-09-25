Slušaj vest

Legendarna teniserka Serena Vilijams ponovo je se u centru pažnje, njeno modno izdanje je izazvalo brojne reakcije.

Slavna Amerikanka nedavno je otkrila da je tokom protekle godine izgubila 14 kilograma, i to zahvaljujući popularnoj terapiji za mršavljenje.

Rezultate transformacije ponosno je pokazala na Instagramu, pozirajući u upečatljivom satenskom kombinezonu uz poruku:

„Sređena do savršenstva… i na sedmom nebu. Naravno, u satenu.“

Serena, koja je tokom karijere bila poznata po moćnoj građi i neverovatnoj fizičkoj snazi, sada je pokazala potpuno drugačiju figuru - vitku, zategnutu i, kako kažu mnogi, gotovo neprepoznatljivu!

- Ceo moj život je teretana - treninzi, trčanje, HIIT, ples, sve što možete da zamislite. Uvek bih došla do određene tačke na vagi, ali nikada nisam mogla da idem ispod toga. Tada sam odlučila da probam nešto drugačije i počela sa GLP-1 terapijom uz pomoć kompanije Ro - rekla je Vilijams za Vogue i dodala:

1/10 Vidi galeriju Serena Vilijams Foto: PrintscreenInstargam/serenawilliams

- Nikada ranije nisam bila u situaciji da radim sve kako treba - vežbam, hranim se zdravo – a da ne vidim rezultate. To je bilo veoma frustrirajuće. Ali sada napokon osećam razliku - dodala je Serena.