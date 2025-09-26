Slušaj vest

Poznat je žreb za egzibicioni turnir "Šest kraljeva slema" koji će se od 15. do 18. oktobra održati u Rijadu.

Za prve nosice organizatori su odredili Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza i to se nimalo nije dopalo navijačima prošlogodišnjeg šampiona Janika Sinera.

Srpski teniser Novak Đoković slobodan je na startu ovog prestižnog egzibicionog turnira, a u polufinalu će igrati protiv pobednika meča Janik Siner - Stefanos Cicipas, saopštili su organizatori.

U drugom četvrtfinalu se sastaju Aleksander Zverev i Tejlor Fric, a pobednika čeka Karlos Alkaraz.

Fanovi italijanskog asa osuli su žestoku paljbu po organizatoru budući da Siner kao branilac titule nije dobio "baj", pa će za raziku od Đokovića i Alkaraza morati da igra i četvrtfinale. Pitaju se po kom osnovu su Srbin i Španac ispred njega:

"Zašto je Novak povlašćen, a Siner ne?"

"Janik je pobedio prošle godine ibolje je rangiran od Đokovića. Zanima me koja je logika?"

"Janik, molim te reci im da se j***".

"Siner brani titulu, ovo je smešno".

Egzibicioni turnir u Rijadu igraće se od 15. do 18. oktobra, a svaki teniser će samo za dolazak u glavni grad Saudijske Arabije zaraditi milion i po dolara, dok će pobedniku turnira pripasti ukupno šest miliona dolara.

Podsetimo, Siner je prošle godine osvojio trofej, pošto je posle preokreta savladao Alkaraza rezultatom 2:1 (6:7, 6:3, 6:3).

