Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u osminu finala turnira u Pekingu, pošto je u noći između četvrtka i petka poražen posle dva seta od Čeha Jakuba Menšika 5:7, 4:6.

Kecmanović, 46. teniser sveta, poražen je od 19. igrača na ATP listi posle sat i 53 minuta.

Miomir Kecmanović protiv Jespera de Jonga Foto: VBKS

Menšik je pet puta oduzeo servis Kecmanoviću, koji je napravio tri brejka.

U osmini finala, Čeh će igrati protiv boljeg iz duela Šeng-Kazoa.

kecmanovicmusetti-38.jpg
Miomir Kecmanović
WhatsApp Image 2025-09-09 at 1.30.03 PM.jpeg
Žoao Fonseka na US Openu protiv Miomira Kecmanovića

Dejvis kup - Miomir Kecmanović Izvor: Kurir