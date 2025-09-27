Zvezda o četvorogodišnjem ugovoru: ''Kako vam se dopada ovaj spoj sporta i elegancije?''

Crvena zvezda dočekuje Radnički 1923 u jednoj svakako interesantnoj utakmici. Naravno, šampion Srbije dominira Super ligom, ali i Kragujevčani igraju dobro.

Osim toga, zvezdaši pamte poraz od 4:1 u Kragujevcu od proletos i svakako žele revanš za to.

Ali, ovaj meč imaće još jednu notu, jer se na Marakanu vraća Vladimir Stojković, legenda srpskog fudbal i Super lige, ali i jedan od neomiljenijih, da se blago izrazimo, igrača za navijače Zvezde.

Oni su na društvenim mrežama okačili razne snimke sa prethodnih utakmica, ali i neke uvredljive pesme, kojima ovde svakako nije mesto. Svima njima je zajednička parola: "Dočekajmo starog 'prijatelja' kako dolikuje".

Iako je od njegovog prelaska u Partizan prošlo više od 15 godina, jasno je da "Delije" ne praštaju, tako da se sutra sigurno mogu očekivati uvrede i neprimerene pesme. No, Stojke je iskusan i mnogo puta ranije se susreo sa takvim situacijama.