ITALIJAN SE MUČIO PA RAZBIO RIVALA: Siner i De Minor u četvrtfinalu turnira u Pekingu
Drugi teniser sveta Italijan Janik Siner plasirao se u četvrtfinale turnira u Pekingu, pošto je danas u osmini finala pobedio 68. igrača sveta Francuza Terensa Atmana posle tri seta, 6:4, 5:7, 6:0.
Meč je trajao dva sata i 22 minuta.
Siner je šest puta uzeo servis francuskom teniseru, dok je Atman osvojio tri brejka.
Italijanski teniser osvojio je tri poena direktno iz servisa, dok je Atman zabeležio 11 asova.
Siner će u četvrtfinalu igrati protiv 57. tenisera sveta Mađara Fabijana Marožana, koji je danas u osmini finala pobedio 38. igrača sveta Francuza Aleksandra Milera posle dva seta, 6:3, 7:6.
Plasman u četvrtfinale ostvario je i osmi teniser sveta Australijanac Aleks de Minor, koji je u osmini finala pobedio 54. igrača sveta Francuza Artura Rinderkneša posle tri seta, 6:3, 3:6, 7:6.
Meč između De Minora i Rinderkneša trajao je dva sata i 18 minuta.
Oba igrača su osvojila po jedan brejk.
De Minor će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika duela između 19. tenisera sveta Čeha Jakuba Menšika i 80. igrača sveta Francuza Artura Kazoa.
Crvena zvezda dočekuje Radnički 1923 u jednoj svakako interesantnoj utakmici. Naravno, šampion Srbije dominira Super ligom, ali i Kragujevčani igraju dobro.
Osim toga, zvezdaši pamte poraz od 4:1 u Kragujevcu od proletos i svakako žele revanš za to.
Ali, ovaj meč imaće još jednu notu, jer se na Marakanu vraća Vladimir Stojković, legenda srpskog fudbal i Super lige, ali i jedan od neomiljenijih, da se blago izrazimo, igrača za navijače Zvezde.
Oni su na društvenim mrežama okačili razne snimke sa prethodnih utakmica, ali i neke uvredljive pesme, kojima ovde svakako nije mesto. Svima njima je zajednička parola: "Dočekajmo starog 'prijatelja' kako dolikuje".
Iako je od njegovog prelaska u Partizan prošlo više od 15 godina, jasno je da "Delije" ne praštaju, tako da se sutra sigurno mogu očekivati uvrede i neprimerene pesme. No, Stojke je iskusan i mnogo puta ranije se susreo sa takvim situacijama.