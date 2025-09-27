Slušaj vest

Drugi teniser sveta Italijan Janik Siner plasirao se u četvrtfinale turnira u Pekingu, pošto je danas u osmini finala pobedio 68. igrača sveta Francuza Terensa Atmana posle tri seta, 6:4, 5:7, 6:0

Italijan je tada priznao da mora da menja svoju igru jer je postao predvidljiv, a sada u četvrtfinalu Pekinga pokazuje prve rezultate te transformacije.

"Nije lako dodati nove stvari u igri, ali pokušavam. Sada sam odigrao servis-volej nekoliko puta. To ponekad funkcioniše, ponekad ne. Često ne uradim to u pravom trenutku. Pokušavam da dodam još neke stvari, ali ne može sve odmah da proradi. Očekujem da će mi trebati oko dva meseca. Tada verujem da će sve doći na svoje mesto", istakao je Siner, dodajući da će se efekti verovatno videti tek na završnom Mastersu u Torinu, finalnom turniru Dejvis kupa ili na Australijan openu u januaru.

U drugom kolu Pekinga Siner je imao težak duel protiv Francuza Atmana, koga je savladao rezultatom 6:4, 5:7, 6:0.

"Malo je tenisera koji igraju kao on. Osim toga, levoruk je", hvalio je Siner 23-godišnjeg protivnika, 68. na svetu.