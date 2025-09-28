Slušaj vest

Kafeljnikov smatra da je Medvedev prestao ozbiljno da trenira i da od njegovog povratka u vrh svetskog tenisa "nema ništa".

"Pravo pitanje je - koji su njegovi dugoročni ciljevi? Siguran sam da, ako želi da bude u najboljih pet, mora da promeni treninge... Verujte mi, ceo život sam u tenisu, bio sam u istoj situaciji, sa 28, 29 godina sam odustao od treninga, nisam trenirao" rekao je Kafeljnikov u emisiji "Hardcourt".

Ističe da je nešto slično i sam doživeo u karijeri.

"Želim da grešim u vezi Daniila Medvedeva, neka grešim, ali ja to tako vidim. Pravim paralele zato između nas. Ja sam doživeo ogroman pad i po pitanju plasmana i po pitanju pobeda. Daniil Medvedev nije osvojio titulu tri godine. Ovo ne da je znak za uzbunu, ovo mora da bude buđenje", naglasio je proslavljeni as.

Medvedev tri godine nije osvojio titulu, katastrofalno se ponaša na terenu, a brojni porazi u finalima potpuno su razorili njegovo samopouzdanje. Nedavno je rešio da promeni trenera, pa je prekinuo saradnju sa Žilom Servarom, ali Kafeljnikov smatra da mu to neće pomoći.

"Svi kažu da kada stigne novi trener, sve će se promeniti. Neće, ako on sam ne želi da se promeni. Mogli biste mu dati i Darena Kejhila (trenera Janika Sinera) i opet se ništa ne bi promenilo", kaže Rus.

Kurir sport