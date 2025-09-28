Slušaj vest

Velikan jugoslovenskog i svetskog tenisa, legendarni Nikola Pilić, sahranjen je u subotu na groblju u Opatiji.

U tišini i dostojanstvu, na opatijskom gradskom groblju, porodica i prijatelji ispratili su legendarnog Pilića na večni počinak.

Nikola Niki Pilić, proslavljeni igrač, teniski revolucionar i vizionar preminuo je u 87. godini života, a njegov poslednji ispraćaj okupio je one čije je živote i karijere duboko obeležio.

Pored porodice i najbližih prijatelja na sahrani su bila i neka od najvećih teniskih imena sa ovih prostora. Novak Đoković, Ivan Ljubičić, Mario Ančić, a venac je poslao i Boba Živoinović.

Atmosfera je bila ispunjena tugom, ali i dubokim poštovanjem prema čoveku koji je tenisu dao sve.

Vidno potreseni Đoković, koji je Pilića često nazivao svojim "teniskim ocem" održao izuzetno dirljiv govor.

"Mi smo, u suštini, njegovi učenici i nastavljači njegovog nasleđa. Kao što smo i pre govorili, njegov duh će živeti zauvek. Dokle god mi budemo tu, bićemo posvećeni slavljenju svega što je učinio za tenis - bilo to hrvatski, srpski, evropski ili svetski. Hvala ti, Niko", rekao je, između ostalog, vidno utučeni Novak.

Ko je bio Nikola Pilić?

Uzeo je Nikola Pilić Novaka Đokovića pod svoje u 12. godini, kada ga je primio u svoju tenisku akademiju u Minhenu. Njih dvojica posle toga izgradili su iskren odnos koji su negovali do kraja. Uzajamno poštovanje i veliko prijateljstvo.

Ali, ko je bio Nikola Pilić? Rodio se u Splitu, 27. avgusta 1939. godine. Bio je sin Krste Pilića koji se iz Dalmatinske zagore preselio u Split, kako bi učio metalski zanat. Pilići su poreklom iz Miljevaca pokraj Drniša, iz Bukovice. Tamo je upoznao Danicu Tomić Ferić, koja je poticala iz jedne od najstarijih dalmatinskih porodica u tom gradu. Njihova veza bila je šok za Daničine roditelje, ali je ljubav na kraju sve pobedila. Split je dugo prepričavao njihovo venčanje, posebno što se ono desilo pred početak Drugog svetskog rata.

Nikola je rastao tokom rata, a iako je vreme bilo teško trudio se da uživa u detinjstvu. Pričao je tako jednom prilikom da se zajedno sa društvom provlačio između užadi kojom su bili vezani brodovi, te da je rado igrao fudbal sa krpenjačom na crvenoj šljaci. Vraćao se kući raskrvaljenih kolena, a majka mu je stavljala obloge sa rakijom.

Rasklimatani bicikl i trampa koja ga je odvela u tenis



Kao dete, najviše se obradovao u 13. godini kada mu je otac Krste iz Sinja sa pijace done rasklimatani bicikl. I tako je jurnjava biciklom po splitskim ulicama trajala sve dok nije video jednog druga iz škole kako reketom pokušava da prebaci lopticu preko mreže na jednom od dva jedina teniska terena u to vreme u gradu. U leto 1952. taj drug mu je dao reket, rekavši da mu je sve to previše dosadno. Pa, mu je Nikola dao bicikli da vozi, a on je uzeo reket u ruke. Ovaj trenutak promenio je Nikolin život.

- Čim sam stao na teren osetio sam energiju koja me nije napuštala tokom života. Šest meseci iza trampe kontinuirano sam krao po malo novca iz maminog novčanika kako bih sakupio za pristojan reket neke italijske marke koji je bio star 11 godina. Kada je posle pola godine Danica shvatila šta sam uradio brzo mi je oprostila jer me je videla kako reket stoji naslonjen na krevet dok spavam - prisetio se jednom prilikom Nikola Pilić, svojih nestašluka iz detinjstva.

Nikola Pilić počeo je da igra za Teniski klub Split 1953. i bio njegov član sve do 1957. godine. Igrao je za omladinsku reprezentaciju Jugoslavije, a od 1961. za seniorsku. Prvenstva Jugoslavije je osvajao pet puta u pojedinačnoj konkurenciji, sedam puta u igri muških parova (1959. sa Srđanom Jelićem i sa Borom Jovanovićem 1961—66) i jednom u igri mešovitih parova sa Maricom Cindrak 1959.

Nikola Pilić Foto: Serbia Open/Serbia Open

Finale na Rolan Garosu



U karijeri je osvojio tri turnira, a najbolji plasman na ATP listi bilo mu je 12. mesto (31. oktobar 1973, a pre open ere 7. mesto). Igrao je jedno finale grendslema u pojedinačnoj konkurenciji, kada je na Rolan Garosu 1973. godine izgubio od Rumuna Ilijea Nastasea u tri seta.

Nikola Pilić učestvovao je na dva grend slem finala u konkurenciji parova. Na Vimbldonu 1962. godine njega i Boru Jovanovića porazili su Australijanci Bob Hjuit i Fred Stol. Osvojio je Otvoreno prvenstvo SAD 1970. godine u paru sa Francuzom Pjerom Bartesom, pobedivši australijski par Roj Emerson/Rod Lejver sa 3:1. Takođe, 1963. je osvojio zlato na Mediteranskim igrama u paru igrajući s Borom Jovanovićem. Povukao se 1978. godine.

Tri Dejvis kupa, sa tri reprezentacije



Kao trener sa Nemačkom je osvojio Dejvis kup tri puta 1988, 1989. i 1993. godine. U to vreme je trenirao poznate tenisere Borisa Bekera i Mihaela Štiha. Uspeh je ostvario sa teniskom reprezentacijom Hrvatske 2005. godine, kada je u finalu slavio protiv Slovačke u Bratislavi. Radio je kao savetnik Dejvis kup reprezentacije Srbije i takođe učestvovao u trijumfu 2010. godine. Tada je srpska reprezentacija u sastavu Novak Đoković, Janko Tipsarević, Viktor Troicki, Nenad Zimonjić, selektor Bogdan Obradović i savetnik Nikola Pilić osvojila "salataru" trijumfom nad selekcijom Francuske.

Godine 2020. dodeljena mu je Zlatna medalja za zasluge Republike Srbije. Poslednjih godina redovno je podržavao Novaka Đokovića i bio njegova najveća podrška. Sa velikim zadovoljstvom dolazio je u Srbiju, Beograd i Novi Sad, gde je bio omiljen i rado viđen gost.

