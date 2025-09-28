Slušaj vest

Rezultati u Tokiju ne idu na ruku Novaku Đokoviću.

Američki teniser Tejlor Fric izborio je plasman u polufinale, pošto je savladao sunarodnika Sebastijana Kordu rezultatom 2:1 (6:3, 6:7(5:7), 6:3), pa će na najnovijoj ATP listi "preskočiti" Đokovića.

Fric će od ponedeljka zvanično biti četvrti igrač sveta, čime će ponoviti najbolji plasman u karijeri, dok Novaka očekuje pad na petu poziciju.

ATP live lista
ATP lista Foto: Screenshot

Prvi put od 2022. godine, kada je osvojio turnir u Tokiju, Fric je dogurao do polufinala gde ga čeka još jedan sunarodnik - Dženson Bruksbi.

