JANKO TIPSAREVIĆ ODRŽAO PREDAVANJE NA UNIVERZITETU "COLUMBIA": Bivši srpski teniser govorio o važnosti obrazovanja
Na jednom od najuglednijih univerziteta na svetu, Columbia University u Njujorku, Janko Tipsarević je održao predavanje kojem je prisustvovalo oko četrdeset studenata, profesora i trenera.
Predavanje je obuhvatilo dve ključne teme, a nakon predavanja Tipsarević se oglasio i na svom Instagram nalogu.
Prva tema o koj je Tipsarević govorio na predavanju bila je – važnost obrazovanja u savremenom društvu.
Tipsarević je govorio o tome kako društvene mreže danas često nameću pogrešnu poruku da su škola i obrazovanje gubljenje vremena i novca, uz neverovatno prisustvo veštačke inteligencije koja, iako dobra, sprečava kritičko mišljenje.
Naš proslavljeni teniser je naglasio koliko je obrazovanje i dalje fundamentalno za lični i profesionalni razvoj.
Druga tema o kojoj je Tipsarević govorio je – spoj sporta i akademskog izazova.
On je istakao kako kombinacija bavljenja sportom u okviru zahtevnog akademskog okruženja igra presudnu ulogu u formiranju karaktera i ličnosti mladih ljudi.
Tipsarević je, kako je naveo, iz sopstvenog iskustva objasnio kako istovremeno bavljenje vrhunskim sportom i boravak u izazovnom akademskom okruženju doprinosi oblikovanju otpornih, disciplinovanih i svestranih pojedinaca.
Kurir sport / B92
BONUS VIDEO: