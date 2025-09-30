Slušaj vest

Najbolji srpski teniser, Novak Đoković, stigao je u Šangaj gde će u narednim danima igrati na Masters turniru.

Odmah po dolasku u Kinu i izlaska iz crnog kombija kojim se vozio, Novak je na kineskom jeziku sve pozdravio tako što je rekao "Ni hao" (dobar dan).

Nastalo je opšte oduševljenje, a Kinezi su još jednom potvrdili koliko vole Novaka.

Novak Đoković stigao u Šangaj Foto: Printscreen / Twitter / SH_RolexMasters

Podsetimo, najbolji svetski teniser je slobodan u prvom kolu turnira, dok će u drugom igrati protiv pobednika meča između Hrvata Marina Čilića i Francuza Korentana Mutea.

Pogledajte kako je izgledao dolazak Novaka Đokovića u kineski Šangaj.

