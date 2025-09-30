Slušaj vest

Amerikancu je Danil Medvedev predao polufinalni meč u trećem setu zbog problema sa povredom i grčevima.

Medvedev je prvi set dobio 7:5, a u drugom setu vodio je 4:1 i 5:3, pre nego što je Lerner osvojio rezultatom 7:5.

Američki 19-godišnji teniser vodio je u trećem setu 4:0, kada je Medvedev predao meč zbog povrede desnog kolena, a na početku trećeg seta je zabeležena bizarna scena kada je sudija iz stolice izdao upozorenje Medvedevu zbog nepoštovanja teniskog kodeksa, nakon što nije ni pokušao da vrati servis rivala.

Pogledajte kako je to izgledalo i kako je reagovao Rus:

Tijen je drugi najmlađi finalista turnira u Pekingu, posle Španca Rafaela Nadala.

On će prvi put u karijeri igrati u finalu ATP turnira, a protivnik će mu biti Italijan Janik Siner.

Siner je ranije danas pobedio Australijanca Aleksa De Minora 6:3, 4:6, 6:2.

Bonus video: