Najbolji srpski teniser, Novak Đoković, trenutno se nalazi u Šangaju gde će u narednim danima igrati na Masters turniru.

Već je odradio prvi trening, demonstrirajući da mu je tenis i dalje u malom prstu, a pažnju je privukao i novom frizurom.

Pored frizure, Novak je oduševio i jednim nonšalantnim potezom kroz noge, a kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku:

Podsetimo, najbolji svetski teniser je slobodan u prvom kolu turnira, dok će u drugom igrati protiv pobednika meča između Hrvata Marina Čilića i Francuza Korentana Mutea.

Potencijalni rivali u trećem kolu Novaku će biti bolji iz okršaja između Frensisa Tijafoa i Lorenca Sonega, a ako prebrodi i ovu prepreku ide na Andreja Rubljova ili Flavija Kobolija u četvrtoj rundi.

