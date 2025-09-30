PROMENIO FRIZURU, PA SPEKTAKULARNIM POTEZOM NA TRENINGU ODUŠEVIO PLANETU! Đoković pokazao "magiju" u Šangaju, pogledajte šta radi majstor! VIDEO
Najbolji srpski teniser, Novak Đoković, trenutno se nalazi u Šangaju gde će u narednim danima igrati na Masters turniru.
Već je odradio prvi trening, demonstrirajući da mu je tenis i dalje u malom prstu, a pažnju je privukao i novom frizurom.
Pored frizure, Novak je oduševio i jednim nonšalantnim potezom kroz noge, a kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku:
Podsetimo, najbolji svetski teniser je slobodan u prvom kolu turnira, dok će u drugom igrati protiv pobednika meča između Hrvata Marina Čilića i Francuza Korentana Mutea.
Potencijalni rivali u trećem kolu Novaku će biti bolji iz okršaja između Frensisa Tijafoa i Lorenca Sonega, a ako prebrodi i ovu prepreku ide na Andreja Rubljova ili Flavija Kobolija u četvrtoj rundi.
Potencijalni rivali u četvrtfinalu su Kasper Rud ili Ben Šelton, a u eventualnom polufinalu najverovatnije ga čeka okršaj sa Italijanom Janikom Sinerom.