Novak Đoković je imao zanimljivu sitauciju u Šangaju pred početak masters turnira u ovom gradu.
HIT SCENA! KINEZI ZAKLJUČALI ĐOKOVIĆA! Pogledajte kako im je Novak pokazao šta su mu uradili
Đoković čeka svog protivnika u drugom kolu, pošto je u prvom slobodan, a već neko vreme boravi u Šangaju gde se priprema za učešće na turniru.
Najbolji teniser svih vremena je imao i jednu zanimljivu situaciju zajedno sa Čarlijem Gomez-Ererom.
Njih dvojica su ostali zaključani ispred svlačionice, a Novak je znao kako da objasni organizatorima šta se desilo.
Naslonio se na vrata i pokazao kako se muči da ih otvori.
"Ništa, samo ćemo se družiti malo duže", poručio je Novak.
Pogledajte kako je to izgledalo:
Inače, Đoković svoj prvi meč u Šangaju odigrati protiv boljeg iz susreta Marin Čilić - Nikoloz Basilašvili.
