Đoković čeka svog protivnika u drugom kolu, pošto je u prvom slobodan, a već neko vreme boravi u Šangaju gde se priprema za učešće na turniru.

Najbolji teniser svih vremena je imao i jednu zanimljivu situaciju zajedno sa Čarlijem Gomez-Ererom.

Njih dvojica su ostali zaključani ispred svlačionice, a Novak je znao kako da objasni organizatorima šta se desilo.

Naslonio se na vrata i pokazao kako se muči da ih otvori.

"Ništa, samo ćemo se družiti malo duže", poručio je Novak.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Inače, Đoković svoj prvi meč u Šangaju odigrati protiv boljeg iz susreta Marin Čilić - Nikoloz Basilašvili.

