Drugi teniser sveta Italijan Janik Siner osvojio je titulu na turniru u Pekingu.
Tenis
SINER NASTAVLJA DA MELJE! Italijan zgazio Amerikanca u finalu u Pekingu
Slušaj vest
Italijan je u finalu pobedio 52. igrača sveta Amerikanca Lernera Tijena posle dva seta, 6:2, 6:2.
Meč je trajao sat i 14 minuta.
Janik Siner je četiri puta uzeo servis američkom teniseru, dok Tijen nije osvojio nijedan brejk.
Janik Siner na turniru u Pekingu Foto: JESSICA LEE/EPA, Hu Yuanjia / imago sportfotodienst / Profimedia
Vidi galeriju
Italijanski teniser zabeležio je 10 asova, dok Tijen nije osvojio nijedan poen direktno iz servisa.
Sineru je ovo ukupno 21. ATP titula u karijeri.
Bonus video:
Reaguj
Komentariši