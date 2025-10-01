Slušaj vest

Italijan je u finalu pobedio 52. igrača sveta Amerikanca Lernera Tijena posle dva seta, 6:2, 6:2.

Meč je trajao sat i 14 minuta.

Janik Siner je četiri puta uzeo servis američkom teniseru, dok Tijen nije osvojio nijedan brejk.

Janik Siner na turniru u Pekingu Foto: JESSICA LEE/EPA, Hu Yuanjia / imago sportfotodienst / Profimedia

Italijanski teniser zabeležio je 10 asova, dok Tijen nije osvojio nijedan poen direktno iz servisa.

Sineru je ovo ukupno 21. ATP titula u karijeri.

