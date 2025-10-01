Slušaj vest

Druga teniserka sveta Poljakinja Iga Švjontek nije uspela da se plasira u četvrtfinale turnira u Pekingu, pošto je danas u osmini finala izgubila od 17. igračice sveta Amerikanke Eme Navaro posle tri seta, 4:6, 6:4, 0:6.

 Meč je trajao dva sata i 30 minuta.

Švjontek je tri puta uzela servis američkoj teniserki, dok je Navaro osvojila šest brejkova.

Navaro će u četvrtfinalu igrati protiv pobednice duela između sedme teniserke sveta Amerikanke Džesike Pegule i 28. igračice sveta Ukrajinke Marte Kostjuk.

