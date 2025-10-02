Slušaj vest

Na mastersu koji je osvajao četiri puta Novak će igrati od drugog kola, a protivnik će mu biti Marin Čilić koji je u prvoj rundi bio bolji od Gruzina Nikoloza Basilašvilija u dva seta.

Đoković i Čilić će na teren u četvrtak, a njihov meč će biti treći po redu i prema najavama organizatora neće početi pre 12.30 časova po vremenu u Srbiji.

Marin Čilić Foto: Profimedia

Program počinje u 6.30 mečom Bena Šeltona i Davida Gofana, a nakon njih dvojice će igrati Sebastijan Baez i Holger Rune.

Meč Argentinca i Danca pratiće balkanski klasik, 22. međusobni okršaj Novaka Đokovića i Marina Čilića.

Trenutni odnos u pobedama je 19 prema dva u korist srpskog tenisera. Poslednji put su igrali u finalu turnira u Tel Avivu u oktobru 2022. godine. Tada je Đoković pobedio rezultatom 6:3, 6:4.

