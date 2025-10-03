Novak Đoković i Marin Čilić u Šangaju igraju meč drugog kola.
KADA SRBIN I HRVAT ZAJEDNO ISPIŠU ISTORIJU! Novak Đoković i Marin Čilić su uradili neverovatnu stvar, pitanje je da li će neko moći da ponovi
Srbin i Hrvat su se na mastersu u ovom gradu sastali prvi put posle tri godine, odnosno oktobra 2022. godine i finala turnira u Tel Avivu u kojem je Novak Đoković slavio pobedu i titulu.
Novak i Marin su u Šangaju ispisali istoriju, pošto je njihov meč najstariji na turnirima iz masters kategorije od 1990. godine odnosno otkako postoji ovaj format.
Đoković je u maju ove godine proslavio 38. rođendan, a Čilić je nedavno, 28. septembra, napunio 37 godina.
Zajedno, njih dvojica imaju 75 godina i 139 dana i zahvaljujući tome su ispisali istoriju.
Iz ovog ugla sada, teško je zamisliti da bi ovaj rekord mogao da bude oboren...
