Srpski teniser je u drugom kolu mastersa u Šangaju pobedio hrvatskog tenisera u dva seta, a tokom meča je imao nekoliko problema.

U jednom trenutku je od svog tima dobio rukavicu kojom je rashladio ruke, a tokom drugog seta je delovalo da ima određene probleme i bolove.

Novak Đoković koristi rukavicu da se rashladi Foto: Printscreen

Interesantna je situacija viđena i kada je Novak Đoković tražio rešenje za vlažne dlanove. Najpre je dobio puder što je česta pojava u tenisu, ali se razočarao kada je video šta je sadržaj bočice.

Potom je zatražio od sudije da mu donesu piljevinu.

Dobio je bocu sa piljevinom, a onda ju je otvorio i stavio na dlanove i u džepove kako bi mogao da je koristi i kasnije.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Novak Đoković tražio da mu donesu piljevinu Izvor: Arena tenis

Novak Đoković izlazak na teren u Šangaju Izvor: Arena Sport