ŠANGAJ
ĐOKOVIĆ SE RAZOČARAO KAD JE VIDEO ŠTA SU MU DALI! Pogledao bočicu, pa se dmah obratio sudiji i tražio da mu ovo donesu!
Srpski teniser je u drugom kolu mastersa u Šangaju pobedio hrvatskog tenisera u dva seta, a tokom meča je imao nekoliko problema.
U jednom trenutku je od svog tima dobio rukavicu kojom je rashladio ruke, a tokom drugog seta je delovalo da ima određene probleme i bolove.
Novak Đoković koristi rukavicu da se rashladi Foto: Printscreen
Interesantna je situacija viđena i kada je Novak Đoković tražio rešenje za vlažne dlanove. Najpre je dobio puder što je česta pojava u tenisu, ali se razočarao kada je video šta je sadržaj bočice.
Potom je zatražio od sudije da mu donesu piljevinu.
Dobio je bocu sa piljevinom, a onda ju je otvorio i stavio na dlanove i u džepove kako bi mogao da je koristi i kasnije.
