Američka teniserka Amanda Anisimova plasirala se u finale WTA turnira u Pekingu, pošto je u polufinalu pobedila sunarodnicu Koko Gof rezultatom 6:1, 6:2.

Meč je trajao 58 minuta. Gof je treća teniserka, dok je Anisimova četvrta na WTA listi.

Anisimova je u prvom setu dva puta oduzela servis Gof, dok je u drugom setu tri puta napravila brejk, ali je jednom izgubila svoj servis.

U drugom polufinalu od 12 časova igraće Amerikanka Džesika Pegula i Čehinja Linda Noskova.

WTA turnir u Pekingu se igra za nagradni fond od 8.963.700 dolara.