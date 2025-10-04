Slušaj vest

Nakon što je u prvom kolu bio slobodan, a u drugom u dva seta pobedio Marina Čilića, Novak Đoković će u trećoj rundi igrati protiv Nemca Janika Hanfmana.

Hanfman je do trećeg kola stigao kao kvalifikant, a obezbedio je skok na ATP listi od minimum 17 mesta odnosno sa 150. pozicije na 133.

Protiv Đokovića će igrati tek drugi put u karijeri, a njihov meč je zakazan za termin koji će se svideti ljudima u Srbiji.

Đoković i Hanfman će igrati u nedelju, a njihov meč bi trebalo da počne oko 12.30 časova po vremenu u Srbiji.

Njihov meč je treći po redu, pošto će pre njih igrati Ugo Umber - Holger Rune i Tejlor Fric - Đovani Mpeči Perikar.

U jedinom dosadašnjem susretu Novak Đoković je Hanfmana pobedio na turniru u Ženevi 2024. godine na kojem je srpski teniser osvojio 100. titulu u karijeri.

