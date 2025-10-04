Siner u trećem kolu u Šangaju

Slušaj vest

Italijan je u drugom kolu pobedio 49. igrača sveta Nemca Danijela Altmajera posle dva seta, 6:3, 6:3.

Meč je trajao sat i 38 minuta.

Janik Siner je tri puta uzeo servis nemačkom teniseru, dok Altmajer nije osvojio nijedan brejk.

Drugi teniser sveta, koji brani titulu na turniru u Šangaju, će u trećem kolu igrati protiv 31. tenisera sveta Holanđanina Talona Grikspora, koji je u drugom kolu pobedio 57. igrača sveta Amerikanca Džensona Bruksbija.

I ruski teniser Danil Medvedev plasirao se u treće kolo, pošto je u drugom kolu pobedio 91. igrača sveta Čeha Dalibora Svrčinu posle dva seta, 6:1, 6:1.

Meč je trajao sat i jedan minut.

Medvedev, 18. igrač sveta, uzeo je pet puta servis češkom teniseru, dok Svrčina nije osvojio nijedan brejk.

Medvedev će u trećem kolu igrati protiv 20. tenisera sveta Španca Alehandra Davidoviča Fokine, koji je u drugom kolu pobedio 71. igrača sveta Italijana Matea Arnaldija.

Bonus video: