Novak ostavio moćnu poruku posle pobede nad Čilićem.
Tenis
ĐOKOVIĆ POBEDIO HRVATA, PA SE OGLASIO NA KINESKOM I ODUŠEVIO BROJNE NAVIJAČE: Ostavio je brojnu poruku, evo šta je hteo da poruči domaćim navijačima u Šangaju
Slušaj vest
Novak Đoković je uvek isticao da se raduje dolasku u Kinu i učešću na tamošnjim turnirima gde tradicionalno ima veliku podršku sa tribina, a tako je i ovih dana u Šangaju, gde je Nole juče izborio plasman u treće kolo pobedom nad Marinom Čilićem.
Osim na teniskom terenu, naš teniser oduševljava Kineze i zbog želje da što više nauči kineski jezik, a s tim u vezi je nezaboravna ona pres konferencija sa Olgom Danilović i Viktorom Troickim, kada je Novak na pres konferenciji na jedno od pitanja novinara odgovorio na - kineskom.
Novak Đoković pobedio Marina Čilića Foto: Jade Gao / AFP / Profimedia
Vidi galeriju
I najnoviji boravak u Kini Nole koristi da dodatno ''utvrdi gradivo'', pa se na društvenim mrežama oglasio porukom na kineskom jeziku.
''回来真好'', napisao je Novak.
U prevodu:
''Lepo je vratiti se''.
Kurir sport / Sportske.net
Reaguj
Komentariši