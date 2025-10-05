Slušaj vest

Novak Đoković je uvek isticao da se raduje dolasku u Kinu i učešću na tamošnjim turnirima gde tradicionalno ima veliku podršku sa tribina, a tako je i ovih dana u Šangaju, gde je Nole juče izborio plasman u treće kolo pobedom nad Marinom Čilićem.

Osim na teniskom terenu, naš teniser oduševljava Kineze i zbog želje da što više nauči kineski jezik, a s tim u vezi je nezaboravna ona pres konferencija sa Olgom Danilović i Viktorom Troickim, kada je Novak na pres konferenciji na jedno od pitanja novinara odgovorio na - kineskom.

I najnoviji boravak u Kini Nole koristi da dodatno ''utvrdi gradivo'', pa se na društvenim mrežama oglasio porukom na kineskom jeziku.

''回来真好'', napisao je Novak.

U prevodu:

''Lepo je vratiti se''.

Kurir sport / Sportske.net