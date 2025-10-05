Slušaj vest

Danski teniser Holger Rune plasirao se u osminu finala Mastersa u Šangaju, pošto je danas u trećem kolu pobedio Francuza Uga Ambera 6:4, 6:4.

Rune će u osmini finala igrati protiv još jednog Francuza Đovanija Mpeši Perikara, koji je savladao Amerikanca Tejlora Frica 6:4, 7:5.

Plasman u osminu finala izborio je i Kanađanin Gabrijel Dijalo kome je Belgijanac David Gofan predao meč zbog povrede pri rezultatu 3:0.

Dijalo će u osmini finala igrati protiv Belgijanca Zizua Bergsa, koji je nadigrao Argentinca Fransiska Serundola 7:6 (7:1), 6:3.
Masters u Šangaju se igra za nagradni fond od 9.196.000 dolara.

Ne propustiteTenisHAOS NA TERENU! ŽUSTRA SVAĐA MEĐEDOVIĆA I RUNEA! Srbin pobesneo, pa mu sasuo sve u lice: "Niko te ne voli, ovo je dokaz..."
Screenshot 2025-09-25 145926.jpg
TenisUMESTO DA OSVOJI PRVI SET, MEĐEDOVIĆ SE POTPUNO RASPAO! Srbin ispustio veliku šansu protiv 11. na svetu
Hamad Međedović
TenisSENZACIJA NA US OPENU! Čuveni teniser doživeo poraz od kvalifikanta! Ovo je sjajna vest za Novaka - evo i zašto!
Holger Rune
TenisNEVIĐENA SENZACIJA - 136. teniser sveta pravi čuda u Sinsinatiju! Savladao jednog od najboljih i zakazao okršaj sa Sinerom!
Terans Atman
TenisĐOKOVIĆ OVO NIJE OČEKIVAO, ODJEDNOM SE NAŠAO U PROBLEMU! Novak gleda i nikako mu se ne dopada ono što vidi
Novak Đoković na meču polufinala Vimbldona 2025. godine protiv Janika Sinera

Novak Đoković aplaudira Marinu Čiliću Izvor: Arena Sport