Meč je trajao jedan sat i 35 minuta. Rune je 11. teniser sveta, dok se Amber nalazi na 26. mestu ATP liste.
RUNE PRESLIŠAO AMBERA: Danac gazi u Šangaju
Danski teniser Holger Rune plasirao se u osminu finala Mastersa u Šangaju, pošto je danas u trećem kolu pobedio Francuza Uga Ambera 6:4, 6:4.
Rune će u osmini finala igrati protiv još jednog Francuza Đovanija Mpeši Perikara, koji je savladao Amerikanca Tejlora Frica 6:4, 7:5.
Plasman u osminu finala izborio je i Kanađanin Gabrijel Dijalo kome je Belgijanac David Gofan predao meč zbog povrede pri rezultatu 3:0.
Dijalo će u osmini finala igrati protiv Belgijanca Zizua Bergsa, koji je nadigrao Argentinca Fransiska Serundola 7:6 (7:1), 6:3.
Masters u Šangaju se igra za nagradni fond od 9.196.000 dolara.
