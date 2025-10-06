Novak Đoković sa navijačima u Kini

Slušaj vest

Najboljeg tenisera svih vremena, Novaka Đokovića, vole širom zemaljske kugle, ali čini se da nigde nije tako obožavan kao u Kini.

Status božanstva u ovoj zemlji ima Nole, što se jasno može videti po reakcijama kineskih navijača.

Nakon trijumfa Đokovića protiv Janika Hanfmana i plasmana u osminu finala Mastersa u Šangaju ispred dvorane viđena je neverovatna scena. Domaći navijači u napravili su špalir dugačak nekoliko stotina metara i uzvikivali ime Srbina.

Oduševljeni Novak ovaj čudesan prizor snimio je iz svog automobila, a onda je video podelio na Instagram storiju uz emotikon srca koje je napravljeno od šaka.

Pogledajte ovu neverovatnu scenu:

Novak Đoković u Šangaju Izvor: Instagram/djokernole

Kurir sport