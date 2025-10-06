Neverovatnu popularnost u Kini ima Novak Đoković.
NOVAK IZ AUTOMOBILA SNIMIO NEVEROVATAN PRIZOR! Srbin ovako nešto nije doživeo u karijeri! Pamtiće ovo do kraja života!
Najboljeg tenisera svih vremena, Novaka Đokovića, vole širom zemaljske kugle, ali čini se da nigde nije tako obožavan kao u Kini.
Status božanstva u ovoj zemlji ima Nole, što se jasno može videti po reakcijama kineskih navijača.
Nakon trijumfa Đokovića protiv Janika Hanfmana i plasmana u osminu finala Mastersa u Šangaju ispred dvorane viđena je neverovatna scena. Domaći navijači u napravili su špalir dugačak nekoliko stotina metara i uzvikivali ime Srbina.
Oduševljeni Novak ovaj čudesan prizor snimio je iz svog automobila, a onda je video podelio na Instagram storiju uz emotikon srca koje je napravljeno od šaka.
Pogledajte ovu neverovatnu scenu:
