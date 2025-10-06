Slušaj vest

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina plasirale su se u osminu finala WTA turnira u Vuhanu u dubl konkurenciji, pošto su danas u prvom kolu pobedile Amerikanke Sofiju Kenin i Dezire Kravčik 6:4, 7:5.

Meč je trajao jedan sat i 41 minut.

Krunić i Danilina će u osmini finala turnira u Vuhanu igrati protiv Japanke Šuko Aojame i Kristine Buče iz Španije, koje su bile bolje od Kristine Mladenović iz Francuske i Kineskinje Šuai Ženg 6:4, 6:0.

WTA turnir u Vuhanu se igra za nagradni fond od 3.654.963 dolara.

