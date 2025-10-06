Slušaj vest

Danilović je 42. teniserka sveta sa 1.278 bodova.

Unutar prvih 10 pozicija na WTA listi, došlo je do dve zamene mesta. Amerikanka Džesika Pegula se popela na šesto mesto, dok je njena sunarodnica Medison Kiz pala na sedmu poziciju. Mesta su zamenile i Kazahstanka Elena Ribakina, sada deveta teniserka sveta, i Kineskinja Ćinven Džen, koja sada zauzima 10. poziciju na WTA listi.

Prva je i dalje Beloruskinja Arina Sabalenka sa 11.010 bodova, ispred Poljakinje Ige Švjontek sa 8.553 boda i Amerikanke Koko Gof sa 7.263 boda.

Od ostalih srpskih teniserki, Nina Stojanović je pokvarila plasman za osam pozicija i sad je 165. igračica sveta, Lola Radivojević je pala sa 168. na 173. mesto, dok je Teodora Kostović napredovala za 12 pozicija i sad zauzima 213. mesto. Mia Ristić je popravila svoj plasman za jednu poziciju i sad je 269. teniserka sveta.

WTA lista: 1. Arina Sabalenka (Belorusija) 11.010 2. Iga Švjontek (Poljska) 8.553 3. Koko Gof (SAD) 7.263 4. Amanda Anisimova (SAD) 5.989 5. Mira Andrejeva (Rusija) 4.698 6. Džesika Pegula (SAD) 4.653 7. Medison Kiz (SAD) 4.459 8. Džasmin Paolini (Italija) 4.156 9. Elena Ribakina (Kazahstan) 3.898 10. Ćinven Džen (Kina) 3.678 ......................................................

42. Olga ;Danilović ;(Srbija) 1.278 ......................................................