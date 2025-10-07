Slušaj vest

Srpski teniser Novak Đoković danas protiv Španca Haumea Munara igra meč osmine finala Mastersa u Šangaju.

Novak je u nedelju izborio plasman u osminu finala, pošto je posle preokreta savladao Austrijanca Janika Hanfmana sa 4:6, 7:5, 6:3. Žreb mu se otvorio, ispali su Janik Siner, Tejlor Fric i brojni neugodni rivali, pa Srbin sada ima otvoren put ka finalu.

Novak Đoković pobedio Marina Čilića Foto: Jade Gao / AFP / Profimedia

Novak će meč osmine finala igrati u sjajnom terminu za navijače u Srbiji - od 12.30 po našem vremenu.

Direktan prenos obezbeđen je na kanalima Eurosporta, dok tekstualni prenos možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.

Novaku Đokoviću užasno pozlilo u Šangaju Izvor: Kurir