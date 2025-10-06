Meč je trajao sat i 52 minuta.
ŠTA SE DEŠAVA SA OLGOM DANILOVIĆ? Srpska teniserka nije pobedila već dva meseca - danas je eliminisana već u prvom kolu turnira u Vuhanu!
Srpska teniserka Olga Danilović nije uspela da se plasira u drugo kolo turnira u Vuhanu, pošto je danas u prvom kolu izgubila od 12. igračice sveta Dankinje Klare Tauson posle dva seta, 3:6, 5:7.
Danilović, 42. igračica sveta, uzela je jednom servis danskoj teniserki, dok je Tauson osvojila četiri brejka.
Olga Danilović i Su-Vej Foto: Minas Panagiotakis / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Srpska teniserka osvojila je pet poena direktno iz servisa, dok je Tauson zabeležila osam asova.
Tauson će u drugom kolu igrati protiv 80. teniserke sveta Hrvatice Antonije Ružić, koja je u drugom kolu pobedila 38. igračicu sveta Poljakinju Magdu Linet posle dva seta, 6:2, 6:3.
