Srpska teniserka Olga Danilović nije uspela da se plasira u drugo kolo turnira u Vuhanu, pošto je danas u prvom kolu izgubila od 12. igračice sveta Dankinje Klare Tauson posle dva seta, 3:6, 5:7.

Danilović, 42. igračica sveta, uzela je jednom servis danskoj teniserki, dok je Tauson osvojila četiri brejka.

Olga Danilović i Su-Vej Foto: Minas Panagiotakis / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Srpska teniserka osvojila je pet poena direktno iz servisa, dok je Tauson zabeležila osam asova.

Tauson će u drugom kolu igrati protiv 80. teniserke sveta Hrvatice Antonije Ružić, koja je u drugom kolu pobedila 38. igračicu sveta Poljakinju Magdu Linet posle dva seta, 6:2, 6:3.

