ITALIJAN OPRAVDAO ULOGU FAVORITA: Museti u osmini finala Mastersa u Šangaju
Deveti teniser sveta Italijan Lorenco Museti plasirao se u osminu finala mastersa u Šangaju, pošto je danas u trećem kolu pobedio svog sunarodnika, 29. igrača sveta Lučana Darderija posle dva seta, 7:5, 7:6.
Meč je trajao dva sata i osam minuta.
Museti je tri puta uzeo servis svom sunarodniku, dok je Darderi osvojio dva brejka.
Deveti teniser sveta zabeležio je 11 asova, dok je Darderi osvojio dva poena direktno iz servisa.
Museti će u osmini finala igrati protiv 13. tenisera sveta Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima, koji je u trećem kolu pobedio 81. igrača sveta Holanđanina Jespera de Jonga.
