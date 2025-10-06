Danski teniser Holger Rune plasirao se u osminu finala Mastersa u Šangaju, pošto je u trećem kolu pobedio Uga Ambera sa 6:4, 6:4.

Rune je u jednom momentu zatražio medicinski tajm-aut zbog simptoma toplotnog udara. Danac je uspeo da dođe do pobede, ali su teški vremenski uslovi ostavili traga.

1/7 Vidi galeriju Holger Rune Foto: Marc Aspland/The Times / News Licensing / Profimedia, Mike Egerton / PA Images / Profimedia, EPA-EFE/TIM IRELAND

Njegov razgovor sa supervizorom, u kojem se vidno frustriran žalio na nesnosne vrućine i pitao zašto još uvek ne postoji zvanično pravilo koje reguliše igru po ekstremnim temperaturama, brzo je obišao svet.

- Zašto ATP nema pravilo u vezi s vrućinom? Želite li da igrač umre na terenu - upitao je Danac.

Ni Novaku Đokoviću nije bilo lako, u duelu protiv Hanfmana kamere su zabeležile trenutak kada je srpski as povraćao, što dovoljno govori o paklenim uslovima na terenu.