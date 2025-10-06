Mlada srpska teniska reprezentativka, 20-godišnja Lola Radivojević u finišu takmičarske WTA sezone 2025. stigla je do prvog WTA finala u njenoj karijeri. Na takmičenju u italijanskom Rendeu na turniru iz serije WTA 125 koji je odigran na šljaci Lola je briljirala i osvojila naslov vicešampiona. Bila je na korak od samog šampionskog trofeja, ali je treći set finalnog susreta u više od tri sata igre ipak otišao na stranu njene protivnice, Čehinje Sare Bejlek koja osvaja trofej retultatom 6:2, 6:7(1), 6:3.

„Sjajan turnir i takmičarska nedelja u Italiji su iza mene. Zadovoljna sam, iako je slavlje moglo biti kompletno. Titula je izmakla u tom trećem setu, stale su noge, servis je malo oslabio i to je rezultiralo da iako sam imala 2:0 u tom poslednjem setu, pobeda ode Čehinji. Tri sata mog prvog WTA finala neću nikada zaboraviti, pamtiću ovo sigurno ceo život. Prvo finale je zauvek prvo, kakav god rezultat na kraju bio. Moje prvo WTA finale je bilo kao i ceo ovaj turnir, jedna velika bitka u kojoj sam se borila svim svojim snagama i znanjem, nisam odustajala, verovala sam u sebe i rezultat koji sam želela. Vicešampion WTA 125 u samom finalu sezone je nešto što vredi, što mi govori da nastavim da vredno radim i da će sledeća sezona ako ovako nastavim biti prožeta rezultatima koje želim i zbog kojih se bavim ovim poslom“ – objašnjava Radivojevićeva.

Lola Radivojević Foto: Privatna arhiva

Finale turnira u Italiji Loli je doneo skok na WTA listi gde je sada na 173. mestu. Najbolji rang koji je do sada zabeležila je 152. pozicija na svetu. Pre tačno godinu dana Lola je osvojila ITF turnir nagradnog fonda 75.000 dolara u Kuršumlijskoj Banji nakon kojeg se prvi put našla među 200 na svetu na WTA listi.

„Rezultat u Rendeu mi je doneo povratak ka mom najboljem rangu, to mi znači puno i zbog plasmana na prvi gren slem u sezoni 2026. Australian Open gde ću igrati kvalifikacije, kao i ulazak u kvalifikacije jačih WTA turnira. Važno je da sam zdrava, idem korak po korak i verujem da će sve doći na mesto koje želim i koje je moj san i cilj. Nisu sve sportske priče iste, nisu sve karijere po istom šablonu, svako ima svoju sportsku i životnu priču, tako i ja. Krenula sam iz rodnih Blaca, tamo se uvek vraćam, ne zaboravljam rodnu grudu i na to sam ponosna. Iako mi je sada baza Barselona i treneri su mi Španci, ja svaki slobodan trenutak koristim da odem u moje rodno mesto i tamo napunim baterije kao što nigde drugo ne mogu na planeti. Pre godinu dana sam slavila trijumf u Kuršumlijskoj Banji, gde sam u 2024. osvojila četiri titule, od toga tri singl i uspela da se preporodim i vratim nakon perioda povreda i pauza. Rekla sam tada, a ističem i sada jug Srbije je mesto gde moje srce kuca najjače i tačka na planeti gde sam se rodila, ali i otvorila sebi vrata svetske elite u tenisu“ – kaže Radivojevićeva.

Mlada i velika nada srpskog tenisa, devojka koja iza sebe već ima pregršt titula, kako iz fjučers serije, tako i ITF velikog nagradnog fonda, nakon takmičenja u Italiji odlazi u Španiju na Majorku gde će igrati na turniru WTA125.

„Do kraja sezone odigraću još nekoliko turnira sličnog ili isto nagradnog fonda kao što je bio ovaj u Italiji. Svaka pobeda znači, svaki poen, jer ovo je takav sport, mora da se puno radi i sve što požanješ otvoriće ti vrata ka većim i boljim takmičenjima, time i rezultatima. Važno je da sam zdrava, da mogu da dam sve od sebe svaki dan na terenu, time će doći i samopouzdanje koje je ključ uspeha, a ja želim da dođem do nivoa kada će Srbija biti ponosna na mene i moje rezultate“ – zaključila je Lola Radivojević.