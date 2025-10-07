ĐOKOVIĆ - MUNAR: Odložen početak Novakovog meča!
Novak Đoković u osmini finala mastersa u Šangaju za protivnika ima španskog tenisera Haumea Munara.
Nakon što je u prvom kolu bio slobodan, Novak je u drugoj rundi pobedio Marina Čilića, a u trećoj, uz dosta problema, Janika Hanfmana.
Munar, trenutno 41. teniser na svetu, je do meča sa Đokovićem stigao pobedama nad Martonom Fučovičem, Flaviom Kobolijem i Jošihito Nišiokom.
Očekivalo se da igrači izađu na teren u 12.30 časova, ali taj termin je pomeren.
Tok meča moći ćete da pratite uživo na Kurir sportu.
Odložen početak
Organizatori su objavili informaciju da je početak meča pomeren za 13.10 časova po vremenu u Srbiji.
Program se odužio, oba meča koja su prethodila Novakovom završena su u tri seta. Prvo je Zizu Bergs pobedio Gabrijela Dijaloa u tri seta u meču koji je trajao dva sata i 49 minuta. Nakon toga je Holger Rune, takođe u tri seta, pobedio Đovanija Mpešija Perikara, a taj meč je trajao dva sata i 30 minuta.
Novak favorit
Jasno je da srpski teniser ima ulogu favorita na ovom meču, a to nam kaže i pogled na kladionice. Kvota na pobedu Novaka Đokovića je 1.23, a na pobedu Munara 4.20.