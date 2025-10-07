Svi događaji
12:43

Odložen početak

Organizatori su objavili informaciju da je početak meča pomeren za 13.10 časova po vremenu u Srbiji.

Program se odužio, oba meča koja su prethodila Novakovom završena su u tri seta. Prvo je Zizu Bergs pobedio Gabrijela Dijaloa u tri seta u meču koji je trajao dva sata i 49 minuta. Nakon toga je Holger Rune, takođe u tri seta, pobedio Đovanija Mpešija Perikara, a taj meč je trajao dva sata i 30 minuta.

12:07

Novak favorit

Jasno je da srpski teniser ima ulogu favorita na ovom meču, a to nam kaže i pogled na kladionice. Kvota na pobedu Novaka Đokovića je 1.23, a na pobedu Munara 4.20.

11:49

Igrali samo jednom

Novak Đoković i Haume Munar su do sada imali samo jedan međusobni susret. Bilo je to na ROlan Garosu 2018. godine kada je Novak pobedio u tri seta 7:6(7:1), 6:4, 6:4.