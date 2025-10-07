Danski teniser Holger Rune plasirao se u četvrtfinale mastersa u Šangaju.
ŠANGAJ
DRAMA I NA KRAJU POBEDA FAVORITA! Maraton za četvrtfinale trajao dva i po sata
Danac je savladao francuskog igrača Đovanija Mpečija-Perikara sa 6:4, 6:7 (7), 6:3. Trenutno 11. teniser sveta, pobedio je 37. igrača na ATP listi, za dva sata i 28 minuta.
Holger Rune je brejkom u prvom gemu započeo meč, a to je bilo dovoljno za osvajanje prvog seta.
U drugom setu teniseri su čuvali servise, pa je taj deo igre odlučen u dodatnom, 13. gemu.
Francuz je vodio sa 6:3, ali je iskoristio tek petu set loptu i slavio sa 9:7 u taj-brejku.
U odlučujućem setu jedini brejk napravio je Rune u drugom gemu.
Rune u četvrtfinalu čeka pobednika meča između Holanđanina Talona Grikspora (31. na ATP listi) i Monačanina Valentina Vašeroa (204. na svetu).
